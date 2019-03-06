"Атлетико" включился в борьбу за трансферную цель "Реала"

Мадридский "Атлетико" включился в борьбу за защитника "Порту" Алекса Теллеса, сообщает AS.

По сведениям издания, "матрасники" хотят купить 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Сумма отступных в контракте бразильского фулбека составляет 40 миллионов евро. Интерес к игроку также проявляет "Реал".

В текущем сезоне Теллес сыграл за "Порту" 40 матчей, забил 2 гола и сделал 9 ассистов.

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