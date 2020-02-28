"Атлетико" включился в борьбу за Виллиана

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"Атлетико" включился в борьбу за Виллиана

У вингера лондонского "Челси" Виллиана появился ещё один вариант продолжения карьеры, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, вслед за "Барселоной" и "Тоттенхэмом" на бразильца нацелился мадридский "Атлетико".

"Матрасники" уже вступили в переговоры с представителями 31-летнего футболиста и активно обсуждают возможное сотрудничество.

Напомним, что летом Виллиан, скорее всего, станет свободным агентом. Его контракт с "Челси" истекает и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении из-за разногласий в вопросе срока нового соглашения.

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