"Атлетико" включился в борьбу за звезду чемпионата Франции

Мадридский "Атлетико" включился в борьбу за форварда "Лилля" Николя Пепе, сообщает Telefoot.

По информации источника, "матрасники" попытаются опередить другие клубы в гонке за 23-летним ивуарийцем, который стал открытием текущего чемпионата Франции.

На перспективного футболиста также претендуют "Арсенал" и "Барселона".

В этом сезоне Пепе сыграл за "Лилль" 13 матчей, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

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