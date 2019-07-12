"Атлетико" владеет доказательствами, что "Барселона" подписала контракт с Гризманном до 1 июля

Теги атлетико мадридбарселонаантуан гризманн

"Атлетико" владеет доказательствами, что "Барселона" подписала контракт с Гризманном до 1 июля

"Атлетико" готовиться подать в суд на "Барселону" из-за трансфера Антуана Гризманна.

Как сообщает Marca, у "матрасников" имеются доказательства того, что каталонцы договорились с футболистом 9 марта. Напомним, что до 1 июля клаусула Гризманна составляла 200 миллионов евро.

Таким образом, "Атлетико" хочет добиться, чтобы "Барселона" выплатила им 80 миллионов евро, так как сейчас трансфер Гризманна обошелся им в 120 миллионов евро вместо 200 миллионов.

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