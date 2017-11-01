"Атлетико" вновь не сумел победить "Карабах"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Атлетико" на своем поле добился лишь ничьей с "Карабахом". В первой половине счет открыл Мичел Мадера, а во втором тайме равновесие восстановил Тома Партей.

"Атлетико" – "Карабах" - 1:1 (0:1)

Голы: Мичел, 40 - 0:1, Партей, 56 - 1:1

"Атлетико": Облак, Филипе Луис, Хуанфран, Савич, Годин, Парти (Гайтан, 62), Сауль, Габи, Корреа, Гамейро (Торрес, 70), Гризманн.

"Карабах": Шехич, Аголи, Садыгов, Медведев, Жезничак, Ришард, Мичел (Исмаилов, 90), Герье (Юнусзаде, 63), Гараев, Педро Энрике, Шейдаев (Кинтана, 72).

Удаления: Педро Энрике (59), Савич (88).

Положение команд: Рома - 8, Челси - 7, Атлетико - 3, Карабах - 2.

Не пропустите: Автогол Свилара и пенальти Блинда приносят "Манчестер Юнайтед" победу над "Бенфикой". | http://soccernews.ru