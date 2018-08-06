"Атлетико" во вторник подпишет замену Гамейро

Мадридский "Атлетико" уже подыскал замену нападающему Кевину Гамейро, который продолжит карьеру в "Валенсии".

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "матрасники" во вторник объявят о трансфере форварда "Милана" Николы Калинича.

Завтра хорват прибудет в испанскую столицу на медобследование, после прохождения которого с ним будет подписан контракт.

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