"Атлетико" возобновил интерес к защитнику "Наполи"

"Атлетико" снова хочет заполучить защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, "матрасники" рассматривают вариант с арендой футболиста. Отмечается, что в договоре будет пункт о выкупе, если Хюсай проведет половину матчей "Атлетико" в сезоне.

Ранее интерес к 25-летнему албанцу проявлял питерский "Зенит".

В прошлом сезоне на счету Хюсая 35 игр, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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