"Атлетико" впервые с 2007 года забил пять мячей на выезде в еврокубках

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Атлетико" в гостях разгромил "Локомотив" со счетом 5:1.

Стоит отметить, что мадридский клуб впервые за последние 11 лет сумел забить пять голов в выездном еврокубковом матче.

В последний раз "Атлетико" одолел турецкий "Эрджиесспор" (5:0) в 2007 году. Также подобное удавалось испанцев в 1959 году с ирландской "Друмкондрой" (5:0) и в 1967 году с австрийским "Винером" (5:2).

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