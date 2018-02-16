"Атлетико" впервые за последние семь лет добился преимущества не менее, чем в три мяча в первом матче плей-офф

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Атлетико" в гостях победил "Копенгаген" со счетом 4:1.

Стоит отметить, что мадридский клуб впервые за последние семь добился преимущества не менее, чем в три мяча в первом матче плей-офф. Последний раз подобное удалось "матрасникам" в 2011 году в матче с "Гимарайншем" (4:0).

Ответный матч "Атлетико" - "Копенгаген" состоится 22 февраля.

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