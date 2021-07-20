"Атлетико" все еще хочет обменять Сауля на Гризманна
Фото: инстаграм Сауля/Автор неизвестен
Как сообщает Mundo Deportivo, мадридский "Атлетико" все еще надеется на то, что сделка по обмену Сауля Ньигеса на нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна состоится.
По информации источника, в мадридском клубе считают, что сделка не сорвалась окончательно.
В руководстве "матрасников" уверены, что "Барса" вернется к этому варианту в ближайшее время.
В прошедшем сезоне Гризманна сыграл 36 матчей в Ла Лиге, в которых забил 13 голов и отдал 7 голевых передач, Сауль забил 2 гола и сделал 1 ассист в Примере в прошлом сезоне.
Также не пропустите: Люк Шоу играл в плей-офф чемпионата Европы с переломом ребра. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
У Ивана Газидиса диагностирован рак горла
-
УЕФА назвал точную дату матчей "Спартака" против "Бенфики" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
-
Владимир Обухов рассказал о подробностях применения допинга в "Торпедо"
-
"Краснодар" может подписать хавбека "Лиона"
-
Стало известно, где сборная России сыграет домашние матчи отбора на ЧМ-2022
Лента новостей
-
"Брайтон" может подписать защитника "Ливерпуля"
-
"Шахтер" подписал еще одного бразильца
-
"Бавария" может подписать игрока "Барселоны"
-
"Эвертон" подписал Асмира Беговича
-
"Атлетик" Бильбао обыграл киевское "Динамо" в товарищеском матче
-
Жена футбольного судьи Безбородова избила сына Стаса Пьехи
-
У Ивана Газидиса диагностирован рак горла
-
"Севилья" обменяет своего таланта на Ламелу и получит доплату
-
Агент Бернарда прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игроку
-
Официально: Зурико Давиташвили - игрок тульского "Арсенала"
-
"Атлетико" все еще хочет обменять Сауля на Гризманна
-
УЕФА назвал точную дату матчей "Спартака" против "Бенфики" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
-
Люк Шоу играл в плей-офф чемпионата Европы с переломом ребра
-
2
Владимир Обухов рассказал о подробностях применения допинга в "Торпедо"
-
"Барселона" не ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене Гризманна на Дибалу
-
Президент РПЛ высказался от будущем тренере сборной России
-
Далот высказался о Криштиану Роналду
-
"Краснодар" может подписать хавбека "Лиона"
-
Алабу представят в качестве игрока "Реала" уже завтра
-
Президент РПЛ высказался об отмене лимита на легионеров
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14