"Атлетико" все еще хочет обменять Сауля на Гризманна

Фото: инстаграм Сауля/Автор неизвестен

Как сообщает Mundo Deportivo, мадридский "Атлетико" все еще надеется на то, что сделка по обмену Сауля Ньигеса на нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна состоится.

По информации источника, в мадридском клубе считают, что сделка не сорвалась окончательно.

В руководстве "матрасников" уверены, что "Барса" вернется к этому варианту в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Гризманна сыграл 36 матчей в Ла Лиге, в которых забил 13 голов и отдал 7 голевых передач, Сауль забил 2 гола и сделал 1 ассист в Примере в прошлом сезоне.

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