"Атлетико" все еще заинтересован в подписании Гризманна
Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен
Будущее форварда "Барселоны" и сборной Франции Антуана Гризманна остается неопределенным.
Как сообщает El Chiringuito. нападающий по-прежнему остается вариантом для усиления состава мадридского "Атлетико".
По информации источника, "матрисники" не намерены включать в сделку по Гризманну Жоау Феликса ни в каком виде.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Также не пропустите: Стало известно, сколько "Локомотив" заплатит за Бека-Бека. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Бека Бека - игрок "Локомотива"
-
Лапорта высказался о ценностях "Барселоны" и женщине-президенте
-
Объявлен окончательный состав сборной России на матчи квалификации к чемпионату мира (фото)
-
Французская лига сделала заявление по матчу "Ницца" - "Марсель"
-
"Тоттенхэм" готовит предложение по Криштиану Роналду
Лента новостей
-
1
Сборная Новой Зеландии может отказаться от своего прозвища из-за расистских коннотаций
-
ПСЖ ждет от "Реала" предложения по Мбаппе
-
Хабиб высказался о будущем Роналду
-
Официально: Бека Бека - игрок "Локомотива"
-
"Челси" договорился о контракте с Кунде
-
"Тоттенхэм" достиг соглашение по трансферу Папе Сарра
-
"Фиорентина" хочет подписать футболиста "Арсенала"
-
"Реал" интересуется Ляпортом из "Манчестер Сити"
-
"Атлетико" все еще заинтересован в подписании Гризманна
-
Стало известно, сколько "Локомотив" заплатит за Бека-Бека
-
Оливер Кан высказался о Йозуа Киммихе
-
1
Лапорта высказался о ценностях "Барселоны" и женщине-президенте
-
"Севилья" может вернуть Сарабию
-
"Челси" продолжает работать над трансфером Кунде
-
"Брайтон" близок к подписанию Марка Кукурельи из "Хетафе"
-
"Бетис" подпишет нападающего "Реал Соьедада"
-
Йович останется в "Реале"
-
"Наполи" интересуется Пьяничем
-
Стали известны сроки восстановления Модрича
-
Объявлен окончательный состав сборной России на матчи квалификации к чемпионату мира (фото)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14