"Атлетико" все еще заинтересован в подписании Гризманна

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"Атлетико" все еще заинтересован в подписании ГризманнаФото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Будущее форварда "Барселоны" и сборной Франции Антуана Гризманна остается неопределенным.

Как сообщает El Chiringuito. нападающий по-прежнему остается вариантом для усиления состава мадридского "Атлетико".

По информации источника, "матрисники" не намерены включать в сделку по Гризманну Жоау Феликса ни в каком виде.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

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