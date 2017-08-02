"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

"Атлетико" – "Ливерпуль"

Стадион: "Альянц Арена"

Начало матча: 21:30

"Атлетико" и "Ливерпуль" встретятся в финале Audi Cup, который проходит в Мюнхене. Впервые в истории в главном матче турнира не сыграет хозяин, "Бавария" вчера разгромно проиграла "Ливерпулю" и теперь может занять лишь третье место. Англичане уверенно провели игру, позволив сопернику лишь один раз ударить в створ ворот. Быстрый гол Мане позволил "Ливерпулю" почувствовать себя увереннее, затем забил Салах, а в самой концовке точку поставил Старридж. Египетский форвард Салах, выступавший ранее за "Рому" – главное приобретение "Ливерпуля" в это трансферное окно, помимо него команду пополнили Доминик Соланке из "Челси", а также Эндрю Робертсон из "Халла". Главная задача англичан на данном этапе – удержать Филипе Коутиньо, на которого претендует "Барселона". Бразилец является приоритетной целью каталонского клуба, в случае ухода Неймара, "Ливерпуль" же не намерен расставаться со своим игроком. Клаусулы в контракте Коутиньо нет, поэтому красные могут назначить свою цену. Переход Неймара может окончательно взорвать трансферный рынок, уже сейчас средние игроки уходят за огромные деньги, "Ливерпуль" же считает, что раз за Неймара отдают 222 миллиона, то их лидер должен стоить не меньше 150. Маховик уже запущен, такие цены все еще удивляют, но уже не кажутся какими-то сверхъестественными. Если ничего не изменится, в ближайшее время такого рода трансферы станут данностью. Но целесообразно ли сейчас отдавать такую сумму за Коутиньо? Бразилец - футболист яркий, талантливый, но в тоже время его нельзя поставить в один ряд с лучшими игроками мирового футбола. "Ливерпуль", как и многие другие команды, просто набивает цену. Некоторые клюют на эту удочку.

"Атлетико" в полуфинале оказался сильнее итальянского "Наполи". При этом большую часть игрового времени на поле увереннее смотрелись именно подопечные Сарри. Неаполитанцы создали больше моментов, могли забить с пенальти, "Атлетико" же забил фактически все, что создал. Испанцы в это межсезонье не продают основных игроков, так как не имеют возможности их заменить из-за запрета ФИФА на регистрацию новичков. Из-за этого купленный у "Севильи" Витоло вынужден первую половину сезона провести в "Лас-Пальмасе". Именно поэтому вряд ли стоит говорить о возможном уходе из команды того же Гризманна.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой четыре официальные игры. На групповом раунде Лиги чемпионов 08/09 дважды была зафиксирована ничья 1:1. В полуфинале Лиги Европы 09/10 "Атлетико" выиграл по сумме двух матчей благодаря выездному голу.

Английские команды ("Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити") дважды проигрывали в финале Audi Cup. Испанская "Барселона" выиграла турнир в 2011 году, а "Реал" проиграл главном матче в 2015 году.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак, Луис, Хименес, Эрнандес, Краневиттер, Врсалько, Томас, Коке, Корреа, Габи, Виетто, Гамейро.

"Ливерпуль": Миньоле, Фланаган, Матип, Клаван, Робертсон, Милнер, Вейналдум, Коутиньо, Мане, Груйич, Фирмино.

Прогноз на матч:

Обе команды способны выиграть трофей, однако предпочтительнее в этой дуэли выглядит "Атлетико". "Матрасники" уже разобрались с "Наполи", точно таким же образом они могут обыграть и "Ливерпуль".

Букмекеры предлагают на победу "Атлетико" коэффициент 2.45, на "Ливерпуль" – 2.90.

Вячеслав Горбачев

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