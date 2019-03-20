"Атлетико" вступает в борьбу за Рабьо

"Атлетико" желает побороться за хавбека "Атлетико" Адриана Рабьо.

Как сообщает AS, "матрасники" задумались над обновлением состава, а 23-летний француз может заменить Сауля Ньигеса, который близок к переходу в "Манчестер Сити".

Напомним, что контракт Рабьо с ПСЖ истекает этим летом. Из-за отказа продлевать соглашение клуб отправил игрока в резерв.

В этом сезоне Рабьо провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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