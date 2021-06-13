"Атлетико" вступил в борьбу за Чалханоглу
Фото: инстаграм Хакана Чалханоглу/Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к турецкому полузащитнику "Милана" Хакану Чалханоглу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Контракт Чалханоглу с "Миланом" истекает в конце июня, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.
Впрочем, приоритетной целью "Атлетико" является 27-летний аргентинский хавбек "Удинезе" Родриго де Пауль.
В минувшем сезоне 27-летний Чалханоглу провел за "Милан" 43 матча, забил девять голов и отдал 12 результативных передач. На счету де Пауля девять мячей и 11 голевых передач в 38 матчах.
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|14