"Атлетико" вступил в борьбу за Чалханоглу

Фото: инстаграм Хакана Чалханоглу/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к турецкому полузащитнику "Милана" Хакану Чалханоглу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Контракт Чалханоглу с "Миланом" истекает в конце июня, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

Впрочем, приоритетной целью "Атлетико" является 27-летний аргентинский хавбек "Удинезе" Родриго де Пауль.

В минувшем сезоне 27-летний Чалханоглу провел за "Милан" 43 матча, забил девять голов и отдал 12 результативных передач. На счету де Пауля девять мячей и 11 голевых передач в 38 матчах.

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