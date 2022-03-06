"Атлетико" вступил в борьбу за Дибалу

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"Атлетико" вступил в борьбу за Дибалу

Фото: инстаграм Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" стал очередным претендентом на аргентинского нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, "матрасники" намерены подписать футболиста летом, когда у него завершится контракт с "Ювентусом". Таким образом, аргентинец может достаться "Атлетико" бесплатно.

Ранее сообщалось, что Дибала также входит в сферу интересов "Манчестер Сити", "Барселоны", "Интера", ПСЖ и "Челси".

В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 28 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

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