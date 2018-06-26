"Атлетико" вступил в борьбу за футболиста ПСЖ

"Атлетико" проявляет интерес к испанскому защитнику ПСЖ Юри Берчиче, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, мадридский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. ПСЖ может продать игрока за 20 миллионов евро, так как клубу необходимы средства, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей. Также испанцем интересуется "Атлетик".

В минувшем сезоне 28-летний Берчиче провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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