"Атлетико" вступил в борьбу за игрока "Хетафе"

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"Атлетико" вступил в борьбу за игрока "Хетафе"

"Атлетико" намерен подписать хавбека "Хетафе" Мауро Арамбарри.

Как сообщает Mundo Deportivo, в мадридском клубе считают, что стиль игры Арамбарри схож с игрой экс-капитана "матрасников" Габи, который ушел в 2018 году.

Клаусула футболиста составляет 25 миллионов евро. Интерес к нему также проявляют "Интер" и "Монако".

В текущем  сезоне на счету игрока один гол и один ассист в 31 игре.

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