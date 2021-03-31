"Атлетико" вступил в борьбу за защитника сборной Германии

Фото: инстаграм Робина Госенса

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к немецкому защитнику бергамской "Аталанты" Робину Гозенсу, сообщает TMW.

По сведениям источника, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "Аталанта" оценивает его в 40 миллионов евро. Также Госенс входит в сферу интересов "Манчестер Сити", "Ювентуса" и "Интера".

В нынешнем сезоне 26-летний Госенс провел за "Аталанту" 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Германии сыграл четыре матча.

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