"Атлетико" вступил в борьбу за защитника "Вальядолида"

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"Атлетико" вступил в борьбу за защитника "Вальядолида"

"Атлетико" нацелился на защитника "Вальядолида" Мохаммеда Салису.

Как сообщает Marca, "матрасники" довольны прогрессом 20-летнего ганца и попытаются заполучить его ближайшим летом. Ранее интерес к игроку проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Салису один гол и один ассист в 25 играх.

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