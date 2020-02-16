"Атлетико" вступил в борьбу за защитника "Вальядолида"
"Атлетико" нацелился на защитника "Вальядолида" Мохаммеда Салису.
Как сообщает Marca, "матрасники" довольны прогрессом 20-летнего ганца и попытаются заполучить его ближайшим летом. Ранее интерес к игроку проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Реал".
Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Салису один гол и один ассист в 25 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14