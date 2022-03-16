"Атлетико" выбил дортмундскую "Боруссию" из Юношеской лиги УЕФА

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА мадридский "Атлетико" на выезде обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 1:0 и пробился в полуфинал.

Единственный гол на 31-й минуте забил Хавьер Куррас.

"Боруссия" Дортмунд, Германия - "Атлетико" Мадрид, Испания - 0:1 (0:1)

Гол: Куррас, 31 (с пенальти) - 0:1

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