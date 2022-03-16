"Атлетико" выбил "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов

1 Теги атлетико мадридманчестер юнайтед

"Атлетико" выбил "Манчестер Юнайтед" из Лиги ЧемпионовФото: твиттер "Атлетико"

В ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" уступил "Атлетико".

По сумме двух встреч мадридский клуб вышел в 1/4 финала турнира.

"Манчестер Юнайтед" Англия - "Атлетико" Испания 0:1, первый матч - 1:1

Гол: Лоди, 41 - 0:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр (Мата, 84), Теллес, Фред (Кавани, 75), Бруну Фернандеш (Погба, 67), Мактомини (Матич, 67), Роналду, Санчо, Эланга (Рэшфорд, 67).

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Рейнилду, Лоди, Льоренте, Коке (Кондогбиа, 80), Эррера, де Пауль, Гризманн (Корреа, 90), Жоау Феликс (Фелипе, 90).

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Гелевый сыграл лучше всех... Он единственный, кто из игроков МЮ сделал результативное действие: Предголевой разговор с судьей... А-ха-ха-ха.. Ой, не могу!!!... О-хо-хо-хо...

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