"Атлетико" выбил "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов

Фото: твиттер "Атлетико"

В ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" уступил "Атлетико".

По сумме двух встреч мадридский клуб вышел в 1/4 финала турнира.

"Манчестер Юнайтед" Англия - "Атлетико" Испания 0:1, первый матч - 1:1

Гол: Лоди, 41 - 0:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр (Мата, 84), Теллес, Фред (Кавани, 75), Бруну Фернандеш (Погба, 67), Мактомини (Матич, 67), Роналду, Санчо, Эланга (Рэшфорд, 67).

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Рейнилду, Лоди, Льоренте, Коке (Кондогбиа, 80), Эррера, де Пауль, Гризманн (Корреа, 90), Жоау Феликс (Фелипе, 90).

Читайте также: "Реал" выбил ПСЖ из Лиги чемпионов. Бензема сделал хет-трик. | http://soccernews.ru