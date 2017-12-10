"Атлетико" выдал рекордную беспроигрышную серию в Ла Лиге в своей истории

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде обыграл "Бетис" со счетом 1:0.

Беспроигрышная серия мадридского клуба в Ла Лиге с учетом прошлого сезона выросла до 19 матчей и это новый клубный рекорд.

В последний раз "матрасники" проигрывали 25 апреля "Вильярреалу" (0:1) в поединке 34-го тура.

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