"Атлетико" выдал рекордную беспроигрышную серию в Ла Лиге в своей истории

Теги атлетико мадрид

"Атлетико" выдал рекордную беспроигрышную серию в Ла Лиге в своей истории

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде обыграл "Бетис" со счетом 1:0.

Беспроигрышная серия мадридского клуба в Ла Лиге с учетом прошлого сезона выросла до 19 матчей и это новый клубный рекорд. 

В последний раз "матрасники" проигрывали 25 апреля "Вильярреалу" (0:1) в поединке 34-го тура.

Не пропустите: "Бетис" – "Атлетико" - 0:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Реал Сосьедад 15 19
10 Сельта Виго 15 18
11 Бетис 15 18
12 Эйбар 15 18
13 Атлетик Бильбао 15 17
14 Жирона 14 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 14 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
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