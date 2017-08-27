"Атлетико" выиграл 200-ю игру при Симеоне

Победа в игре против "Лас Пальмаса" стала для "Атлетико" 200-й при Диего Симеоне, сообщает официальный сайт клуба.

Для этого "матрасникам" понадобилась 321 игра (200 побед, 67 ничьих, 54 поражения). Напомним, что первый матч под руководством Симеоне прошел 7 января 2012 года.

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