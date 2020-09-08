"Атлетико" выкупил трансфер хавбека сборной Бельгии

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"Атлетико" выкупил трансфер хавбека сборной Бельгии

Бельгийский полузащитник "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско перешел в мадридский "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

"Матрасники" не разглашают сумму трансфера. Футболист подписал с испанским клубом четырехлетний контракт.

27-летний Карраско во второй половине прошлого сезоне играл за "Атлетико" на правах аренды. Также он играл за мадридцев с 2015 по 2018 годы. Всего он провел за клуб 140 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 21 результативную передачу. Ранее он играл за "Монако". За сборную Бельгии провел 41 матч и забил шесть мячей. Победитель Лиги Европы.

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