"Атлетико" выкупит Гризманна у "Барселоны"

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"Атлетико" выкупит Гризманна у "Барселоны" Фото: соцсети Гризманна

"Атлетико" принял решение о выкупе форварда Антуана Гризманна у "Барселоны".

По сведениям El Desmarque, "матрасники" активируют опцию выкупа игрока за 40 миллионов евро.

Гризманн вернулся в "Атлетико" летом прошлого года. За это время он провел 25 игр, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

Напомним, что "Барса" купила Гризманна в 2019 году за 120 миллионов евро.

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