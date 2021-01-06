"Атлетико" вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу 3-го дивизиона

В матче 2-го раунда Кубка Испании "Корнелья", выступающая в третьем по силе дивизионе, сенсационно обыграла мадридский "Атлетико" со счетом 1:0. Единственный гол в начале встречи забил Адриан Хименес. Мадридцы доигрывали матч вдесятером из-за удаления Рикарда Санчеса.

"Корнелья" – "Атлетико" - 1:0 (1:0)

Гол: Хименес, 7 - 1:0

"Корнелья": Хуан, Борха Гарсия, Руло, Эстельес (Гусман, 74), Морено, Хименес, Медина, Гарсия-Дье, Фернандес, Санчес (Дорка, 60), Гила (Чики, 74).

"Атлетико": Сан-Роман, Хименес (Савич, 11), Рикард Санчес, Лоди, Фелипе, Кондогбиа, Торрейра, Корреа, Сауль, Жоау Феликс (Сориано, 75), Витоло (Шапонич, 65).

Удаление: Рикард Санчес (63).

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