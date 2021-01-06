"Атлетико" вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу 3-го дивизиона
В матче 2-го раунда Кубка Испании "Корнелья", выступающая в третьем по силе дивизионе, сенсационно обыграла мадридский "Атлетико" со счетом 1:0. Единственный гол в начале встречи забил Адриан Хименес. Мадридцы доигрывали матч вдесятером из-за удаления Рикарда Санчеса.
"Корнелья" – "Атлетико" - 1:0 (1:0)
Гол: Хименес, 7 - 1:0
"Корнелья": Хуан, Борха Гарсия, Руло, Эстельес (Гусман, 74), Морено, Хименес, Медина, Гарсия-Дье, Фернандес, Санчес (Дорка, 60), Гила (Чики, 74).
"Атлетико": Сан-Роман, Хименес (Савич, 11), Рикард Санчес, Лоди, Фелипе, Кондогбиа, Торрейра, Корреа, Сауль, Жоау Феликс (Сориано, 75), Витоло (Шапонич, 65).
Удаление: Рикард Санчес (63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14