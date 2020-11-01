"Атлетико" вылетел в Москву на матч ЛЧ с "Локомотивом"

Мадридский "Атлетико" вылетел в Москву на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится 3 ноября в Москве. Начало - в 20:55 (мск). У мадридцев после 2 туров турнира занимает 2 место в группе A.

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