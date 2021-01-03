"Атлетико" вырвал победу на последних минутах
Завершился матч 17 тура испанской Ла Лиги. "Алавес" дома уступил "Атлетико" 1:2. Победу гостям принес гол Луиса Суареса на 90 минуте.
После этого матча "матрасники" продолжают возглавлять таблицу чемпионата. В их активе 38 очков после 15 матчей. Хозяева набрали 18 очков и закрепились на 13 месте.
"Алавес" - "Атлетико" 1:2 (0:1)
Голы: Льоренте, 41 - 0:1, Фелипе, 84 (автогол) - 1:1, Суарес, 90 - 1:2
"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Хави Лопес (Марин, 88), Агиррегабириа, Лежен, Сайнс (Риоха, 68), Мендес (Лукас Перес, 75), Батталья, Ману Гарсия (Тачи, 68), Хота, Дейверсон (Хоселу, 75).
"Атлетико": Облак, Эрмосо, Хименес, Фелипе (Лоди, 88), Врсалько, Лемар, Коке, Карраско (Сауль, 82), Льоренте, Корреа (Жоау Феликс, 62), Суарес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14