"Атлетико" вырвал победу на последних минутах

Теги алавесатлетико мадридлуис суарес

"Атлетико" вырвал победу на последних минутахЗавершился матч 17 тура испанской Ла Лиги. "Алавес" дома уступил "Атлетико" 1:2. Победу гостям принес гол Луиса Суареса на 90 минуте.

После этого матча "матрасники" продолжают возглавлять таблицу чемпионата. В их активе 38 очков после 15 матчей. Хозяева набрали 18 очков и закрепились на 13 месте.

"Алавес" - "Атлетико" 1:2 (0:1)

Голы: Льоренте, 41 - 0:1, Фелипе, 84 (автогол) - 1:1, Суарес, 90 - 1:2

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Хави Лопес (Марин, 88), Агиррегабириа, Лежен, Сайнс (Риоха, 68), Мендес (Лукас Перес, 75), Батталья, Ману Гарсия (Тачи, 68), Хота, Дейверсон (Хоселу, 75).

"Атлетико": Облак, Эрмосо, Хименес, Фелипе (Лоди, 88), Врсалько, Лемар, Коке, Карраско (Сауль, 82), Льоренте, Корреа (Жоау Феликс, 62), Суарес.

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