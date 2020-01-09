"Атлетико" вырвал победу над "Барселоной" и вышел в финал Суперкубка Испании

2 Теги атлетико мадридбарселона

"Атлетико" вырвал победу над "Барселоной" и вышел в финал Суперкубка Испании

В полуфинальном матче Суперкубка Испании "Барселона" проиграла "Атлетико".

Таким образом, "матрасники" встретятся в финале с "Реалом", который ранее обыграл "Валенсию".

Отметим, что арбитр после просмотра ВАР отменил два гола каталонцев.

"Барселона" - "Атлетико" 2:3

Голы: Коке, 46 - 0:1, Месси, 51 - 1:1, Гризманн, 62 - 2:1, Мората (пен), 81 - 2:2, Корреа, 86 - 2:3

"Барселона": Нето, Умтити, Альба, Пике, Серхи Роберто, де Йонг (Фати, 88), Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), Гризманн, Месси, Суарес.

"Атлетико": Облак, Лоди (Витоло, 67), Савич, Триппьер, Фелипе, Сауль, Эррера (Коке, 46; Льоренте, 72), Корреа, Томас, Жоау Феликс, Мората.

Предупреждения: Пике (31), Томас (35), Суарес (45), Савич (45), Фелипе (64), Льоренте (72), Видаль (77), Нето (80).

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Карыч:"Защита Барсы еще дырявее ,чем я"

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Пике, за два последних года умудрился завалить сборную Испании на Чемпионате мира, и две Лиги Чемпионов Барсы. Похоже, Бартомеу хочет чтоб Барса просрала и эту Лигу Чемпионов, сохраняя это чмо в составе.

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