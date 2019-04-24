"Атлетико" вырвал победу у "Валенсии" благодаря голу Корреа
"Атлетико" в напряженном матче 34-го тура Ла Лиги вырвал победу у "Валенсии".
В составе хозяев голами отметились Альваро Мората, Антуан Гризманн и Анхель Корреа. У "Валенсии" голы забили Кевин Гамейро и Даниэль Парехо.
"Атлетико" - "Валенсия" - 3:2 (1:1)
Голы: Мората, 9 - 1:0, Гамейро, 36 - 1:1, Гризманн, 49 - 2:1, Парехо, 77 (с пенальти) - 2:2, Корреа, 81 - 3:2.
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис (Корреа, 64), Савич, Коке, Сауль, Эрнандес, Гризманн, Мората (Ариас, 84), Лемар (Партей, 71).
"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Диакаби, Парехо, Васс, Коклен, Солер, Гамейро, Мина, Гонсалу Гедеш (Собрино, 59).
"Атлетико", имея в активе 71 балл, занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Валенсия" с 52 очками располагается на 5 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|34
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|33
|46
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Реал Вальядолид
|34
|35
|16
|Сельта Виго
|33
|35
|17
|Жирона
|34
|34
|18
|Леванте
|33
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
|28