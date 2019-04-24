"Атлетико" вырвал победу у "Валенсии" благодаря голу Корреа

"Атлетико" в напряженном матче 34-го тура Ла Лиги вырвал победу у "Валенсии".

В составе хозяев голами отметились Альваро Мората, Антуан Гризманн и Анхель Корреа. У "Валенсии" голы забили Кевин Гамейро и Даниэль Парехо.

"Атлетико" - "Валенсия" - 3:2 (1:1)

Голы: Мората, 9 - 1:0, Гамейро, 36 - 1:1, Гризманн, 49 - 2:1, Парехо, 77 (с пенальти) - 2:2, Корреа, 81 - 3:2.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис (Корреа, 64), Савич, Коке, Сауль, Эрнандес, Гризманн, Мората (Ариас, 84), Лемар (Партей, 71).

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Диакаби, Парехо, Васс, Коклен, Солер, Гамейро, Мина, Гонсалу Гедеш (Собрино, 59).

"Атлетико", имея в активе 71 балл, занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Валенсия" с 52 очками располагается на 5 позиции.

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