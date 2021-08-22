"Атлетико" вышел на 1-е место в Ла Лиге

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"Атлетико" вышел на 1-е место в Ла Лиге

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Испании "Атлетико" обыграл "Эльче" со счетом 1:0.

Единственный гол на 39-й минуте забил Анхель Корреа.

"Атлетико", набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с одним очком занимает 16-ю позицию.

"Атлетико" – "Эльче" - 1:0 (1:0)
Гол: Корреа, 39 - 1:0

"Атлетико": Облак, Савич, Кондогбиа, Хименес, Льоренте, Сауль, Коке, де Пауль (Триппьер, 62), Лемар (Суарес, 62), Карраско, Корреа (Лоди, 85).

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