"Атлетико" вышел на 1-е место в Ла Лиге
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Испании "Атлетико" обыграл "Эльче" со счетом 1:0.
Единственный гол на 39-й минуте забил Анхель Корреа.
"Атлетико", набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с одним очком занимает 16-ю позицию.
"Атлетико" – "Эльче" - 1:0 (1:0)
Гол: Корреа, 39 - 1:0
"Атлетико": Облак, Савич, Кондогбиа, Хименес, Льоренте, Сауль, Коке, де Пауль (Триппьер, 62), Лемар (Суарес, 62), Карраско, Корреа (Лоди, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14