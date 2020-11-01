"Атлетико" вышел на 4-е место в истории Ла Лиги по длине беспроигрышной серии

Мадридский "Атлетико" в матче 8-го тура чемпионата Испании обыграл "Осасуну" со счетом 3:1. Таким образом, "матрасники" довели беспроигрышную серию до 22 матчей подряд.

"Атлетико" установил новый клубный рекорд, повторил рекорд "Депортиво" и вышел на четвертое место в истории Ла Лиги.

Более длительные серии без поражений случались только три раза: у "Реала" (31 матч без поражений с 1988 по 1989 годы), "Реала Сосьедад" (38 матчей, 1979-1980) и "Барселоны" (43, 2017-2018).

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