"Атлетико" вышел на 4-е место в истории Ла Лиги по длине беспроигрышной серии
Мадридский "Атлетико" в матче 8-го тура чемпионата Испании обыграл "Осасуну" со счетом 3:1. Таким образом, "матрасники" довели беспроигрышную серию до 22 матчей подряд.
"Атлетико" установил новый клубный рекорд, повторил рекорд "Депортиво" и вышел на четвертое место в истории Ла Лиги.
Более длительные серии без поражений случались только три раза: у "Реала" (31 матч без поражений с 1988 по 1989 годы), "Реала Сосьедад" (38 матчей, 1979-1980) и "Барселоны" (43, 2017-2018).
Не пропустите: "Атлетико" в домашнем матче обыграл "Зальцбург" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 31 октября
-
"Атлетико" вышел на 4-е место в истории Ла Лиги по длине беспроигрышной серии
-
Голкипер "Челси" Менди повторил рекорд Чеха
-
ПСЖ разгромил "Нант" в Лиге 1
-
1
"Барселона" в большинстве не смогла обыграть "Алавес"
-
Лидер "Лацио" вернулся в строй перед матчем с "Зенитом"
-
Томас Мюллер повторил рекорд "Баварии"
-
"Атлетико" нашел замену Партею в чемпионате Испании
-
Зинедин Зидан прокомментировал победу "Реала" в матче с "Уэской"
-
"Аякс" разгромил "Фортуну" и стал единоличным лидером Эредивизии
-
Гвардиола высказался о возможности вновь возглавить "Барселону"
-
"Ростов" пожалуется на судейство в матче со "Спартаком"
-
"Днепр-1" - "Динамо" Киев - 1:2 (видеообзор матча)
-
Кокорин и Мамаев уехали вместе после матча "Спартак" - "Ростов" (видео)
-
Гладбахская "Боруссия" победила "РБ Лейпциг" в Бундеслиге
-
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над "Днепром-1"
-
Дубль Фелиша принес "Атлетико" победу над "Осасуной"
-
"Ливерпуль" вырвал победу над "Вест Хэмом"
-
"Интер" на 92-й минуте ушел от поражения в матче с "Пармой"
-
Владислав Радимов прокомментировал поражение "Спартака" в матче с "Ростовом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14