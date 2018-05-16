"Атлетико" вышел на второе место по количеству завоеванных титулов Лиги Европы

Сегодняшняя победа в Лиге Европы стала для мадридского "Атлетико" уже третьей в его истории.

По количеству выигрышей этого турнира "матрасники" сравнялись с "Ливерпулем", туринским "Ювентусом" и миланским "Интером". Больше них побед в ЛЕ в своем активе имеет только "Севилья", пять раз выигрывавшая второй по значимости европейский клубный трофей.

Напомним, "Атлетико" разгромил в финале "Марсель" со счетом 3:0. | soccernews.ru