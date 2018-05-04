"Атлетико" вышел в финал еврокубка в пятый раз за последние девять лет



"Атлетико" обыграл "Арсенал" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (1:0) и завоевал путевку в финал.

Стоит отметить, что мадридский клуб вышел в финал еврокубка в пятый раз за последние девять лет.

Ранее "матрасники" дважды победили в финале Лиги Европы 2009/10 и 2011/12, а также два раза уступил в финале Лиги Чемпионов 2013/14 и 2015/16.

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