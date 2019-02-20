"Атлетико" - "Ювентус": анонс и прогноз матча 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Атлетико" – "Ювентус"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Начало матча: 23:00

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Битва финалистов! Именно так можно охарактеризовать одну из самых интересных пар на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов 2018/19, и главный матч четвертого игрового дня – "Атлетико" против "Ювентуса". За последние 5 лет оба коллектива дважды представляли свою эмблему в финале Лиги Чемпионов, но все попытки вышли неудачными: "Ювентус" остановили "Барселона" и "Реал", а "матрасники" дважды пострадали от своих "королевских" соседей. В этом сезоне "старая синьора" снова считается главным фаворитом на победу в Лиге Чемпионов, но пройти "матрасников" будет непросто.

Начать стоит с хозяев. "Атлетико" провел свой типичный групповой этап ЛЧ, где не было грандиозных побед, добытых в ярком стиле, зато была гостевая оплюха от "Боруссии" в виде 4:0, которая в итоге и не дала матрасникам занять первую позицию. Статистически команда Симеоне тоже не блистала. Даже ее любимый показатель "отбор мяча" до сих пор держится на уровне 13,7 за матч – это 30 показатель на турнире, меньше раз вступали в отбор только "Виктория" Пльзень и "Манчестер Сити", которому мячи можно было и вовсе не отбирать. Текущая форма клуба тоже вызывает некоторые вопросы. Да, дерби с "Реалом" можно списать на ошибки судьей и прочие факторы, но это не отменяет того факта, что "Атлетико" проиграл 2 матча из трех последних, отпустил "Барсу" в чемпионской гонке и несвойственно для себя поднял планку пропущенных голов до 1 за матч. Но все эти цифры смело можно умножать на 0,5 или даже на 0 и осознавать одну очень важную вещь: "Атлетико" часто играет от настроения и от настроя Симеоне, а потому предположить, как сильно они будут держать оборону, и как здорово будут атаковать, прямо сейчас очень сложно. Одно понятно точно – "матрасники" сыграют от обороны.

На фоне не самого забивного "Атлетико" (в чемпионате они отметились 34 голами в 24 матчах – это меньше, чем некоторые середняки) "Ювентус" выглядит очень выигрышно, так как времена, когда в распоряжении Аллегри был всего 1 центральный защитник Ругани прошли. Бонуччи и Кьелини восстановились после травм, а это значит, что оборонительная линия команды будет во всеоружии. Не должно возникнуть проблем из с атакой. В лазарете эта линия представлена одним лишь Куадрадо, что не является критичным для нынешнего "Юве". Даже без участия колумбийца "старая синьора" смогла стать четвертой самой бьющей командой Лиги Чемпионов после "Барсы", "Реала" и "Манчестер Сити" (18,2 удара за матч, у "Атлетико", для сравнения, 11,8 выстрелов). В последних двух матчах чемпионата "зебры" выиграли своих соперников с общим счетом 6:0, а Роналду показал свой класс. Именно португалец должен стать главным действующим лицом в атаке "Ювентуса". Напомним, что в этом сезоне Ронни является самым бьющим футболистом в Европе – в среднем 6,5 ударов за матч.

Интересные факты перед противостоянием "Атлетико" – "Ювентус"

"Атлетико" выиграл четыре из пяти противостояний в 1/8 финала Лиги Чемпионы. Проиграли мадридцы только в сезоне 2008/09 – тогда "матрасники" вылетели от "Порту".

"Атлетико" имеет абсолютно равную статистику двухматчевых встреч с итальянскими клубами – 4 прохода и 4 вылета. Грядущее противостояние так или иначе сместит расклад сил.

"Атлетико" не проигрывает на домашнем стадионе в плей-офф Лиги Чемпионов 12 матчей кряду – 7 побед, 5 ничьих – серия тянется с 1997 года.

"Атлетико" выиграл 5 домашних матчей против итальянских команд кряду. Если брать во внимание все матчи еврокубков, то у матрасников 8 побед кряду на домашней арене.

"Ювентус" выиграл 9 из 16 двухматчевых дуэлей против испанских команд. Последняя была проиграна "Реалу" в прошлом сезоне. Если говорить об общей статистике "Юве" на испанских стадионах, то она неутешительна – по 6 побед и ничьих, и 16 поражений.

Ориентировочные составы

"Атлетико": Облак – Ариас, Хименес, Годин, Луис – Корреа, Родри, Партей, Сауль – Мората, Гризман.

"Ювентус": Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьелини, Сандро – Бентанкур, Пьянич, Матюиди – Дибала – Роналду, Манджукич.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Ювентус"

Фаворитом противостояния является "Ювентус", а котировки на грядущую встречу практически равные: на победу "матрасников" и "зебр" дают 2,87 и 2,89 соответственно. Ничья оценивает в 3,06.

Какое же настроение будет у подопечных Симеоне. Его предугадать еще сложнее, чем результат битвы. Но если "Атлетико" все же последует главной истине домашних матчей в еврокубках "не пропусти в родных стенах", то игра рискует превратится в побоище в центре поля, которое будет сопровождаться вязким болотом компактности построения. Есть ли у "Юве" противоядие? В чемпионате они показывали, что плотная оборона – не проблема для одной пробоины, которой "зебрам" очень часто хватает. Рискнем предположить, что команды будут выяснять отношение уже в Турине, а в Мадриде просто постреляют с на авось.

Прогноз Soccernews: тотал 2 М (1,92).