"Атлетико" за счет гола в первом тайме одержал победу над "Эйбаром"

После матчей в Жироне и Мадриде, субботнюю программу 19-го тура Ла Лиги продолжал поединок, проходивший на севере Испании, в котором "Эйбар" принимал "Атлетико". Обе команды весьма продуктивно провели отрезок из ряда последних игр, так что встреча "оружейников" и "матрасников" ожидалась с большим интересом.

"Эйбар" активно начал матч, заработав на старте два угловых. Однако их розыгрыш ни к чему не привел. Первые выпады "Атлетико" были куда опаснее. Гости вполне могли открыть счет.

На 5-й минуте "матрасникам" удалась трехходовка Врсалько – Гризманн – Корреа и последний несильным ударом отправлял мяч в дальний угол. Сфера прокатилась рядом со штангой. А через минуту Анхель выстрелил сильно из-за штрафной, но снаряд задел по пути кого-то из защитников "оружейников" и попал точно в руки Дмитровичу.

И снова хозяева на время перехватили мяч, в очередной раз добыв право разыграть угловой. Но и этот шанс "Эйбар" не использовал. И снова мадридский клуб ответил крайне опасно. Врсалько блестяще нашел передачей Коке, который выстреливал, казалось бы, наверняка, в левую от себя "девятку", но в цель не попал. Снаряд на огромной скорости пролетел в сантиметрах от створа.

К этому моменту над "Ипуруа" разразился ливень, и команды значительно сбавили в активности. По такой игре быстрая контратака любой из команд могла создать неприятности сопернику. И так и случилось на 27-й минуте. Гризманн на грани офсайда получает мяч на правом фланге, убегает к воротам, после чего катит мяч вдоль линии штрафной в сторону Гамейро. А Кевин без каких-либо помех отправляет сферу в цель, переигрывая Дмитровича – 0:1.

Через несколько минут "Эйбару" наконец-то удается ответить достойным образом. Затяжная атака завершается ударом Шарлеса в падении через себя, но мяч пролетает над перекладиной.

К началу второй половины встречи дождь нисколько не прекратился, продолжая создавать командам трудности на поле. Впрочем, "матрасники" активно пользовались погодными условиями, при которых разрушать попытки "оружейников" атаковать было не сложно. Хозяева поля прибавляли с каждой минутой и вскоре имели хороший момент для взятия ворот.

Так на 65-й минуте после подачи со стандарта пробивал головой Энрич, мяч летел вдоль ворот, но попав в ногу Годину, изменил направление, и только реакция Облака спасла "Атлетико" от неприятностей. А через 10 минут судьба матча могла быть решена. Гости убежали в контратаку, Карраско из центра поля вывел Гризманна один на один с Дмитровичем, Антуан решил пробить под опорную ногу вратарю, хотя напрашивался легкий удар черпаком. В итоге Марко отразил сферу ногой и шанс удвоить преимущество "матрасники" упустили.

Последние 10 минут прошли практически при непрерывных атаках "Эйбара". Сначала Оливейра откликнулся на подачу от Анхеля и пробил головой – мяч полетел точно в руки Облаку. Затем дважды пробивал в створ Инуи. Причем второй удар японца был очень опасным для гостей, но голкипер мадридского клуба все же вытянул мяч из левого от себя угла. А настоящий пожар в штрафной "Атлетико" случился на 90-й минуте. Диоп классно с правого фланга подкрутил мяч в район вратарской, Кике в падении затылком пытался отправить сферу в дальний угол и мяч по невероятной траектории был готов влететь в сетку, но каким-то образом пролетел в миллиметре от штанги. Кике еще какое-то время сигнализировал, что сфера по пути задела руку защитника команды гостей, но Матеу Лаос на это никак не отреагировал. А после подачи с углового вновь опасно головой бил Оливейра, но на этот раз Облак оказался в нужном месте.

В итоге команда Диего Симеоне добывает очередные три очка, прерывая победную домашнюю поступь "Эйбара".

"Эйбар" – "Атлетико" – 0:1

Гол: Гамейро, 27.

"Эйбар": Дмитрович, Капа, Оливейра, Рамис, Анхель, Алехо (Орельяно, 46), Хордан (Диоп, 73), Дани Гарсия, Инуи, Энрич, Шарлес (Кике, 64).

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Лукас, Томас, Сауль, Коке, А.Корреа (Карраско, 54), Гризманн (Ф.Торрес, 76), Гамейро (Фернандес, 69).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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