"Атлетико" забил всего один гол в ЛЧ, нанеся 44 удара по воротам

Мадридский "Атлетико" неудачно провел первый круг группового турнира Лиги Чемпионов.

После трех матчей испанский клуб имеет в активе всего два очка и один забитый мяч.

Стоит отметить, что "матрасники" нанесли 44 удара по воротам соперников в этих поединках и 17 из них в створ.

Единственный гол "Атлетико" забил в ворота "Челси" (1:2).

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