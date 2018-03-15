В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Атлетико" в гостях сыграет с "Локомотивом".

В первой встрече испанский клуб победил дома со счетом 3:0.

Стоит отметить, что "Атлетико" забивал "Локомотиву" по три мяча в обоих матчах между клубами в истории.

В сезоне 2007/08 "Атлетико" и "Локомотив" разошлись миром в Москве со счетом 3:3. В тот сезоне клубы проводили между собой в группе по одному матчу.

Не пропустите: Семин и Симеоне назвали стартовые составы. | http://soccernews.ru