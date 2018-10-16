"Атлетико" заинтересовался форвардом из Лиги 1

Теги атлетико мадридбордо

"Атлетико" заинтересовался форвардом из Лиги 1

"Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Бордо" и сборной Гвинеи Франсуа Камано.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Скауты мадридского клуба уже некоторое время следят за футболистом, который может быть приобретен в январе. Также он входит в сферу интересов английских и французских клубов.

В этом сезоне 22-летний Камано провел за "Бордо" 17 матчей и забил 9 голов.

Не пропустите: "Интер" и "Атлетико" поборются за перспективного аргентинца. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов