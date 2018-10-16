"Атлетико" заинтересовался форвардом из Лиги 1

"Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Бордо" и сборной Гвинеи Франсуа Камано.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Скауты мадридского клуба уже некоторое время следят за футболистом, который может быть приобретен в январе. Также он входит в сферу интересов английских и французских клубов.

В этом сезоне 22-летний Камано провел за "Бордо" 17 матчей и забил 9 голов.

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