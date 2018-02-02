"Атлетико" заинтересовался игроком "Барселоны"

Теги атлетико мадридбарселонаалейш видаль

"Атлетико" заинтересовался игроком "Барселоны"

"Атлетико" включился в борьбу за защитника "Барселоны" Алейша Видаля, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы готовы отпустить игрока за 12 миллионов евро.

В январе 28-летним Видаля хотели арендовать "Севилья", "Рома" и "Наполи", но "Барселона" была согласна только на полноценный трансфер.

Не пропустите: Сборная "Атлетико" всех времен по версии Marca. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Сельта Виго 21 31
8 Эйбар 21 29
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 21 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов