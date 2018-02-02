"Атлетико" заинтересовался игроком "Барселоны"

"Атлетико" включился в борьбу за защитника "Барселоны" Алейша Видаля, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы готовы отпустить игрока за 12 миллионов евро.

В январе 28-летним Видаля хотели арендовать "Севилья", "Рома" и "Наполи", но "Барселона" была согласна только на полноценный трансфер.

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