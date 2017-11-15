"Атлетико" заинтересовался трансферной целью "Реала" и "Арсенала"

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"Атлетико" заинтересовался трансферной целью "Реала" и "Арсенала"Мадридский "Атлетико" интересуется полузащитником французского "Лиона" Набилем Фекиром, информирует испанская пресса.

Сообщается, что за подписание 24-летнего хавбека, которым также интересуются "Реал" и лондонский "Арсенал", выступает лично главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне Фекир забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах за "Лион".

Напомним, "Атлетико" намерен увеличить сумму отступных за Облака. | soccernews.ru

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