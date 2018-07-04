"Атлетико" заинтересовался защитником сборной Франции

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"Атлетико" заинтересовался защитником сборной ФранцииМадридский "Атлетико" заинтересовался защитником сборной Франции Бенжаменом Паваром, информирует Sky Sports.

Так. по сведениям источника, 22-летний игрок "Штутгарта", здорово проявивший себя на Чемпионате Мира в России, стал приоритетным кандидатом на усиление позиции правого бека "матрасников".

В прошлом сезоне Павар забил 1 гол в 36 матчах за свой клуб.

Напомним, "Атлетико" объявил о подписании молодого аргентинца. | soccernews.ru

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