"Атлетико" заинтересован в игроке "Аякса" Несере

"Атлетико" этим летом намерен приобрести форварда "Аякса" и сборной Бразилии Давида Нереса. Об этом пишет AS.

По данным источника, наставник мадридцев Диего Симеоне лично попросил руководство о покупке игрока 22-летнего бразильца.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 50 матчах, забив 12 голов и сделав 15 ассистов. Весной 2019 года Несер дебютировал за сборную Бразилию.

Скорее всего, "Аякс" потребует большую сумму за игрока, так как в нем заинтересовано большое количество топ-клубов.

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