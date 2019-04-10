"Атлетико" заинтересован в капитане "Наполи" Инсинье

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"Атлетико" заинтересован в капитане "Наполи" Инсинье

"Атлетико" нацелился на нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье. Об этом сообщает Diario AS.

По данным источника, мадридский клуб не готов платить за Инсинье сумму, которую запрашивает итальянский клуб. "Наполи" готов отпустить футболиста за 100 миллионов евро. 

Инсинье является капитаном и воспитанником "Наполи". Его соглашение с неаполитанцами действует до 2022 года. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 24 матчах отметившись 9 голами и 6 ассистами.

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