"Атлетико" заинтересован в капитане "Наполи" Инсинье
"Атлетико" нацелился на нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье. Об этом сообщает Diario AS.
По данным источника, мадридский клуб не готов платить за Инсинье сумму, которую запрашивает итальянский клуб. "Наполи" готов отпустить футболиста за 100 миллионов евро.
Инсинье является капитаном и воспитанником "Наполи". Его соглашение с неаполитанцами действует до 2022 года. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 24 матчах отметившись 9 голами и 6 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24