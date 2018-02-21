"Атлетико" заинтересован в многомиллионном обмене игроками с "Барселоной"

Мадридский "Атлетико" заинтересован в многомиллионном обмене игроками с каталонской "Барселоной", информирует испанская пресса.

Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" рассматривают вариант с включением в будущую сделку по форварду "матрасников" Антуану Гризманну своего вингера Усмана Дембеле. Теперь же стало известно, что данный обмен вполне может состояться, так как главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне был бы не против заполучить в свою команду перспективного француза.

Напомним, "Барселона" определила трех кандидатов, которые могут быть включены в сделку по Гризманну. | soccernews.ru