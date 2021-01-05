"Атлетико" заинтересован в нападающем "Реал Сосьедад" Виллиане Жозе

Мадридский "Атлетико" продолжает искать замену Диего Косте, который недавно покинул клуб.

"Матрасники" наблюдают за нападающим "Реал Сосьедад" Виллианом Жозе. Симеоне видит в 29-летнем бразильце качества для усиления атаки. Имя игрока стало звучать в клубе после того, как не удалось решить вопрос с Аркадиушем Миликом, сообщает As.