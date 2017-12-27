"Атлетико" заинтересован в обмене игроками с "Барселоной"

Мадридский "Атлетико" заинтересован в обмене игроками с каталонской "Барселоной", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "матрасники" рассчитывают подписать защитника "сине-гранатовых" Алейша Видаля. При этом в стане клуба из Мадрида рассматривают вариант с включением 28-летнего бека в возможную сделку по переходу в каталонский гранд своего форварда Антуана Гризманна.

Напомним, зимой "Атлетико" будет готов расстаться с четырьмя игроками. | soccernews.ru