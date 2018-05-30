"Атлетико" заинтересован в подписании бывшего форварда "Реала"

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"Атлетико" заинтересован в подписании бывшего форварда "Реала"Мадридский "Атлетико" заинтересован в подписании форварда "Лиона" Мариано Диаса, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "матрасники" планируют предпринять попытки подписать 24-летнего нападающего "ткачей", ранее выступавшего за "Реал", уже этим летом.

В завершившемся сезоне Диас забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 45 матчах за "Лион".

Напомним, "Реал" готов нанести удар по "Атлетико". | soccernews.ru

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