"Атлетико" заинтересован в подписании бывшего форварда "Реала"

Мадридский "Атлетико" заинтересован в подписании форварда "Лиона" Мариано Диаса, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "матрасники" планируют предпринять попытки подписать 24-летнего нападающего "ткачей", ранее выступавшего за "Реал", уже этим летом.

В завершившемся сезоне Диас забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 45 матчах за "Лион".

Напомним, "Реал" готов нанести удар по "Атлетико". | soccernews.ru