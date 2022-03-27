"Атлетико" заинтересован в защитнике "Челси"

Фото: твиттер Алонсо\Автор неизвестен

Левый латераль сборной Испании и лондонского "Челси" Маркос Алонсо ближайшим летом может оформить свое возвращение в Ла Лигу, сообщает Николо Скира.

По информации источника, в трансфере игрока заинтересован мадридский "Атлетико". Вероятность этому переходу добавляет еще и то, что Алонсо не является железным игроком основы в "Челси", а его контракт с "синими" истекает в конце следующего сезона.

В нынешнем сезоне воспитанник "Реала" сыграл в 19 матчах АПЛ за "Челси", в которых отметился одним забитым голом и отдал три результативные передачи.

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