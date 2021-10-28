"Атлетико" заинтересован в защитнике "Лилля"

Фото: инстаграм Челика/Автор неизвестен

Хорватский правый защитник Шиме Врсалько наверняка покинет мадридский "Атлетико" на правах свободного агента грядущем летом, сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, футболист "Лилля" и сборной Турции Зеки Челик является главной целью на эту позицию для "матрасников".

Прошедшим летом "Атлетико" уже пытался подписать турка, однако эти попытки не увенчались успехом.

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