"Атлетико" заинтересован в защитнике "Лилля"
Фото: инстаграм Челика/Автор неизвестен
Хорватский правый защитник Шиме Врсалько наверняка покинет мадридский "Атлетико" на правах свободного агента грядущем летом, сообщает издание Mundo Deportivo.
По информации источника, футболист "Лилля" и сборной Турции Зеки Челик является главной целью на эту позицию для "матрасников".
Прошедшим летом "Атлетико" уже пытался подписать турка, однако эти попытки не увенчались успехом.
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